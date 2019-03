Ghostbusters 3: Finn Wolfhard di Stranger Things probabilmente nel cast

Da quando abbiamo visto il teaser trailer del nuovo Ghostbusters, abbiamo appreso che esiste una data d'uscita (estate 2020) e abbiamo avuto dal regista Jason Reitman la conferma che la nuova avventura cinematografica sugli acchiappafantasmi non tradirà lo spirito delle prime due e non avrà proprio nulla a che vedere con il reboot al femminile di Paul Feig, dormiamo sonni tranquilli, interrotti ovviamente qua e là da una certa qual trepidazione, che sopraggiunge in particolare quando ci rammentiamo che Bill Murray dovrebbe proprio tornare nei panni di Peter Venkman.

Sul film arriva adesso una bella notizia che ci conferma che al centro della vicenda ci saranno degli adolescenti. Uno di costoro avrà il volto di Finn Wolfhard, che conosciamo come il timido e generoso (e coraggioso) Mike di Stranger Things, serie ambientata negli anni '80 proprio come i primi due capitoli del franchise di Ivan Reitman e come IT, di cui Wolfhard era uno dei protagonisti. La nostra fonte è Variety e sembra che inizialmente il regista fosse titubante all'idea di utilizzare una piccola star, ma il provino del giovane attore lo avrebbe lasciato stupefatto facendogli immediatamente cambiare idea.

L'altra informazione di cui disponiamo è che la Sony avrebbe intenzione di includere nel cast anche Carrie Coon, che conosciamo come la Nora Durst di The Leftovers e che al cinema abbiamo visto ne L'amore bugiardo - Gone Girl e in Widows - Eredità criminale. Al momento non sappiamo quale ruolo potrebbe interpretare l'attrice (forse la madre del personaggio di Wolfhard?), anche perché nessuno ha ancora firmato un contratto.

Annunciato già da Bill Murray nel mese di novembre, il nuovo Ghostbusters, che ormai abbiamo intitolato Ghostbusters 3, entrerà in lavorazione nei prossimi mesi. Scritto da Reitman insieme a Gil Kenan, mescolerà il vecchio con il nuovo. Come? Lo scopriremo solo vivendo…