Ghostbusters 2020: sono terminate le riprese!

Lo shooting del film di Jason Reitman è durato ben 68 giorni.

La Sony Pictures ha ufficializzato la fine delle riprese di Ghostbusters 2020, durate ben 68 giorni. Come noto questo nuovo episodio è stato diretto da Jason Reitman, figlio di quell’Ivan che ha realizzato il leggendario originale del 1984 e il sequel arrivato cinque anni dopo.

Protagonisti principali di Ghostbusters 2020 sono i due giovani attori Mckenna Grace (Annabelle 3), Finn Wolfhard (Stranger Things) e la talentuosa Carrie Coon: quest’ultima si è fatta apprezzare - e molto – in serie televisive quali The Leftovers e Fargo, per poi ritagliarsi una parte anche in Widows di Steve McQueen. Nel cast del film troveremo anche Paul Rudd (Ant-Man) nel ruolo di un insegnante.

Ma chi tornerà nel nuovo Ghostbusters dagli episodi precedenti? Per il momento confermate ufficialmente ci sono soltanto Sigourney Weaver e Annie Potts, anche se la prima ha lasciato capire piuttosto chiaramente che potremmo trovare nel film anche gli Acchiappafantasmi D.O.C. Bill Murray, Dan Aykroyd e Ernie Hudson. Non si sa quali saranno le dimensioni dei loro ruoli, visto che il nuovo progetto prevede gli adolescenti sopra citati come protagonisti assoluti.

Scritto dallo stesso Jason Reitman insieme a Gil Kenan, Ghostbuster 2020 arriverà nelle sale degli Stati Uniti il prossimo 10 luglio. Vista la conclusione delle riprese è lecito aspettarsi un primo trailer del film in tempi piuttosto brevi...