Ghostbusters 2020: Dan Aykroyd conferma la sua partecipazione, nuovi dettagli sul ruolo di Paul Rudd

Ivan Reitman, coproduttore del film firmato dal figlio Jason, accenna a fenomeni tellurici nella trama.

Ghostbusters 2020, terzo capitolo ufficiale della saga, arriverà in sala nel luglio del 2020. Diretto da Jason Reitman, prodotto da suo padre Ivan Reitman (autore degli originali) e scritto da Jason con Gil Kenan, si concentrerà su nuovi protagonisti ma presenterà anche buona parte del cast dei capostipiti. Chiacchierandone in un podcast, Dan Aykroyd ha confermato le parole di Sigourney Weaver di qualche tempo fa sul ritorno dei vecchi attori, parlando nello specifico di se stesso: "Al momento stiamo lavorando sul nuovo Ghostbusters, io ci reciterò." Aykroyd ha anche guardato con equilibrio al contestatissimo reboot al femminile del 2016, Ghostbusters, giudicando le attrici "superbe" ma ammettendo che alcune cose non funzionavano e che in qualità di executive producer avrebbe fatto meglio a essere più presente per "limare i costi". In effetti, se il budget del film non fosse stato di 144 milioni di dollari, l'incasso mondiale di 229 non sarebbe risultato un flop.

Nel frattempo, promuovendo una nuova attrazione agli Universal Studios a tema Ghostbusters, Ivan Reitman ha snocciolato qualche parco dettaglio sulla trama e sul personaggio interpretato da Paul Rudd. Ricordiamo che la protagonista di Ghostbusters 2020 sarà una famiglia composta da Carrie Coon (madre), Finn Wolfhard (figlio) e Mckenna Grace (figlia), i cui legami con il vecchio cast rimangono al momento avvolti nel mistero. Riguardo a Rudd, Reitman ci dice:





"E' un sismologo che è venuto in questa cittadina perché vi si stanno verificando misteriosi terremoti. E' anche un insegnante alla scuola estiva [frequentata dai giovani protagonisti, ndr]"