Ghostbusters 2020, cosa sappiamo del nuovo Ghostbusters 3

Il film di Jason Reitman si propone di "rimettere la serie in mano ai fan" dopo lo sventurato tentativo di reboot del 2016.

Ghostbusters 2020, in arrivo nell'estate 2020, si propone di tornare alle origini, collocando questo seguito ufficiale nella continuity rappresentata da Ghostbusters - Acchiappafantasmi (1984) e Ghostbusters II (1989). Seguiteci in questa FAQ per cercare di capire meglio cosa ci aspetta in questo esperimento particolare...

Chi lo ha ideato e chi lo realizza? Lo dirige Jason Reitman, figlio dell'Ivan Reitman autore della bilogia storica, qui in veste di producer. Non è un caso di raccomandazione, dato che Jason è uno dei registi più quotati del cinema americano indipendente contemporaneo. Si tratta di sincero affetto da parte di Reitman Jr., in visita sul set del papà negli anni Ottanta, quando aveva solo sette anni.

Chi lo scrive? La sceneggiatura è stata scritta dal regista stesso col Gil Kenan di Ember e del remake di Poltergeist. Nasce comunque da un'idea di Jason: "Un personaggio è venuto da me. Una ragazzina di 12 anni. Non sapevo chi fosse o perché mi fosse venuta in mente, ma l'ho vista con lo zaino protonico in mano. E ho scritto questa storia. Una storia che si è formata in diversi anni, a dirla tutta. E' cominciata con una ragazza e all'improvviso è diventata la storia di una famiglia."

Di cosa parlerà esattamente? Protagonisti principali della pellicola sono una madre single (Carrie Coon), che in una piccola cittadina americana gestisce i figli interpretati dal Finn Wolfhard di Stranger Things e Mckenna Grace. L'Ant-Man dell'universo Marvel, Paul Rudd, si è unito al cast nei panni del maestro in una scuola estiva frequentata dai due giovani protagonisti; l'uomo sarebbe però anche un sismologo, incuriosito da terremoti che si verificano nella zona. Scommetteremmo su questo come McGuffin della storia.

Beh, e allora che sequel è? Dov sono Venkman, Stantz, Winston? Calma, Reitman ci dice questo dei nuovi protagonisti: "Non sapete quale legame abbiano con i personaggi originali. E anche loro non lo sanno ancora." Nel teaser la Cadillac storica del team si vede abbandonata in un fienile, luogo compatibile con l'ambientazione della storia. Che la famigliola abbia un legame di parentela con uno degli Acchiappafantasmi? Ricordate: c'è una madre single. Chi è l'uomo assente?



Quindi nel film ci saranno Bill Murray, Sigourney Weaver, Ernie Hudson, Dan Aykroyd, Rick Moranis? In un'intervista Sigourney ha dichiarato che lei e "altri membri del vecchio cast" torneranno, così come è arrivata conferma di Annie Potts alias Janine. Più di recente le hanno fatto eco Aykroyd e Hudson. Ciò non significa che gli altri siano sicuri: Murray fa come al solito melina, Moranis è sparito dalla circolazione cinematografica da secoli. Di certo, stando a Reitman, prima delle riprese concluse ai primi di ottobre 2019, tutti avevano ricevuto una copia della sceneggiatura. Bill è stato comunque avvistato in un ristorante vicino a una delle location, in compagnia di Sigourney e Dan... cameo o qualcosa di più sostanzioso?

Un tempo non si era detto che Venkman sarebbe tornato come fantasma? Si vociferò in merito quando una delle mille precedenti versioni di Ghostbusters 3 non riusciva a decollare, nel tentativo di convincere un incontentabile Bill Murray con qualcosa di originale. L'idea non è assolutamente confermata per Ghostbusters 2020.

Dobbiamo aspettarci legami col reboot al femminile Ghostbusters (2016)? No, Jason ha confermato che quel lungometraggio sarà ignorato nella storia, suscitando le ire di una delle attrici, Leslie Jones. In realtà sia Reitman sia Aykroyd hanno lodato alcuni aspetti del reboot: la recitazione delle protagoniste, l'idea del ghostbuster come professione abbracciabile da chiunque. In ogni caso, Ghostbusters 2020 non è un reboot, almeno nel senso letterale.

Ma perché Ghostbusters 3 non è stato realizzato prima, magari quando Harold Ramis / Spengler era ancora vivo? Dan Aykroyd ci ha provato alacremente, sin dagli anni Novanta, con un Ghostbusters III Hellbent in cui tutti finivano all'inferno, in compagnia di acchiappafantasmi cadetti ai quali passare il testimone. Nonostante la Columbia fosse interessata, tutti i colleghi rifiutarono di parteciparvi. Dai primi Duemila, Dan è tornato alla carica con progetti sullo stesso tenore, con una combinazione di vecchi e nuovi ghostbuster, via via più spalleggiato da Ramis e Ivan Reitman, ma spesso sarcasticamente osteggiato da Murray. La morte di Harold Ramis nel 2014 ha scoraggiato Dan e Ivan, portando al reboot di cui sappiamo. Che l'entusiasmo di Jason fosse quello che ci voleva per sbloccare davvero la situazione e "restituire la saga ai fan", come ha promesso Reitman Jr.?

Senza Spengler non sarà lo stesso Ghostbusters... Vi diamo ragione, ma è stato da poco rimasterizzato Ghostbusters - The Videogame, titolo per Windows, Xbox One, Playstation 4 e Switch: fu realizzato nel 2009, presentava una storia originale cucinata con scampoli delle varie stesure non approvate per Ghostbusters 3, e soprattutto presentava i buoni vecchi protagonisti, doppiati dagli attori reali, Murray e Ramis inclusi!