A ufficializzarlo in un'intervista l'amico e collega Dan Aykroyd.

Alla reunion degli Acchiappafantasmi non poteva mancare Peter Wenkman! In un'intervista recentissima Dan Aykroyd ha confermato che in Ghostbusters 2020 rivedremo anche il mitico Bill Murray nei panni dello scienziato cialtrone e donnaiolo. La presenza dell’attore candidato all’Oscar per Lost in Translation di Sofia Coppola è l’ultima a essere ufficializzata dopo quelle di Sigourney Weaver, Annie Potts, Ernie Hudson e lo stesso Aykroyd. Oltre allo scomparso Harold Ramis – e la sua mancanza si farà sentire, credeteci… - l’unico attore che probabilmente non vedremo nel nuovo episodio di Jason Reitman è Rick Moranis, ritiratosi ormai da anni.

I tre protagonisti di Ghostbusters 2020 non saranno però quelli dei due film diretti da Ivan Reitman, bensì la giovane Mckenna Grace (Annabelle 3), Carrie Coon (Widows) e Finn Wolfhard (IT). Insieme a loro troveremo anche Paul Rudd nel ruolo di un insegnante. La storia è un proseguimento delle vicende dei primi due Ghostbusters e vedrà una madre single e suo figlio alle prese con entità minacciose e soprannaturali. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Jason Reitman insieme a Gil Kenan (Monster House, Poltergeist). Ghostbusters 2020 arriverà nelle sale il prossimo 10 luglio.

Bill Murray intanto è tornato a recitare sia per Sofia Coppola nel suo prossimo On the Rocks che per Wes Anderson nell’attesissimo The French Dispatch.