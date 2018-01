Ghost Stories: un nuovo teaser trailer italiano esclusivo del film horror con Martin Freeman

Gli inglesi Jeremy Dyson e Andy Nyman, qualche anno fa, hanno scritto e diretto assieme un'opera teatrale che raccontava di uno scettico esperto di psicologia e parapsicologia che riceve da un uomo in punto di morte la richiesta di indagare su tre casi legati al paranormale cui non si riesce a dare spiegazione. L'opera fu candidata ai prestigiosi premi Oliver, e ora è diventata un film, per mano degli stessi Dyson e Nyman, che han pensato bene di mantenere invariata non solo la loro collaborazione artistica ma anche il titolo dell'opera: Ghost Stories.

Dalle premesse e dal titolo, è facile capire come questo horror si ispiri, tra le altre cose, anche alle antologie degli anni Settanta tanto care al cinema britannico. Mentre da questo nuovo teaser trailer che Comingsoon.it vi propone in esclusiva si capisce perché alcune recensioni abbiamo parlato di Ghost Stories come di un film capace di proporre un cinema horror lontano dallo stile tutto jump scares che arriva da Jason Blum e compagnia.

Ghost Stories sarà nei cinema italiani dal 19 aprile prossimo, distribuito da Adler Entertainment.

Il professor Goodman è un docente di psicologia che non crede ai fenomeni soprannaturali.L’arrivo di una misteriosa lettera che contiene informazioni su tre casi mai risolti lo porterà a imbarcarsi in un viaggio alla scoperta di ciò che non può essere spiegato razionalmente.