Ghost Stories: ecco il trailer ufficiale italiano dell'atteso horror con Martin Freeman

Avete voglia di provare davvero paura al cinema? Come succedeva con quei cari vecchi film che vedevamo un tempo e che ci inducevano a voltarci di tanto in tanto per vedere chi stava dietro a noi? Bene, noi aspettiamo da anni di riprovare quel piacevole brivido, ma qualcosa ci dice che l'occasione giusta per riuscirci potrebbe essere Ghost Stories.

Interamente inglese, scritto e diretto per il teatro da Jeremy Dyson ed Andy Nyman, due appassionati di horror classico, questo spettacolo andato sold out per 6 anni, dal 2010, arriva adesso al cinema dove si prepara a terrorizzare altri spettatori.

Andy Nyman riprende il ruolo dello scettico professor Goodman, costretto a ricredersi sull'autenticità di certi fenomeni quando la sua vita si intreccia con tre inspiegabili casi e con un misterioso individuo, Mike Priddle, interpretato da un Martin Freeman meno rassicurante del solito.

Questa la sinossi di uno dei film più attesi della stagione, in sala dal 19 aprile distribuito da Adler Entertainment.

Il Professor Philip Goodman (Andy Nyman), noto per il suo proverbiale scetticismo nei confronti di qualsiasi evento soprannaturale, conduce un programma televisivo nel quale smaschera false sedute spiritiche e sedicenti sensitivi. Quando, tramite una misteriosa lettera, gli viene affidato il compito d'indagare su tre sconcertanti casi di attività paranormale, Goodman inizia a scavare sempre più a fondo, ignaro del fatto che i tre casi finiranno per rivelare, ciascuno a suo modo, dei misteri terrificanti, che andranno ben oltre la sua stessa immaginazione. Finché, attraverso un viaggio alla scoperta di ciò che non può essere spiegato razionalmente, non giungerà ad un'angosciante e scioccante conclusione che lo riguarderà personalmente.