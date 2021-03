Ghost Of Tsushima, dal videogioco al film dell'autore di John Wick

News Cinema

Chad Stahelski, regista dei John Wick, porterà al cinema il videogioco Ghost Of Tsushima.

A nemmeno un anno dalla sua pubblicazione su Playstation 4, Ghost of Tsushima diventa un film, per la regia di Chad Stahelski, cogenitore di John Wick e autore di tutti i film di quella saga: il lungometraggio tratto dal gioco creato dalla Sucker Punch Productions sarà coprodotto dalla Playstation Productions, la costola Sony che crea una sinergia tra i marchi videoludici e la Sony Pictures (ex Columbia). Si tratta della stessa etichetta che si sta occupando dell'Uncharted con Tom Holland (in arrivo nel febbraio 2022), dell'adattamento di Twisted Metal, nonché dell'attesa (e da qualcuno temuta) serie tratta da The Last of Us.

Ghost of Tsushima diventa così uno dei tanti impegni che l'ex-stuntman Stahelski si è sobbarcato in questo periodo: oltre naturalmente a John Wick 4 (in sala nel maggio 2022), nel suo carnet di ballo ci sono anche il cinecomic Sandman Slim, l'action-horror Kill or Be Killed, il reboot di Highlander, le serie tv Gangsters of Shanghai e Rain. Avevamo anche segnalato poco tempo fa il suo progetto di Classified, però non escluderemmo che a questo punto possa limitarsi a produrlo... Leggi anche Incrociare Indiana Jones e Die Hard? Il regista di John Wick lo farà

Ghost of Tsushima, di cosa parla il gioco per Playstation che diventerà un film

La storia di Ghost of Tsushima calza a pennello alla poetica di Stahelski: si narra infatti di Jin Sakai, ultimo samurai del suo clan, che nel 1274 ha cercato di opporsi all'invasione mongola dell'isola giapponese di Tsushima. Colpito gravemente, Jin viene dato per spacciato, ma si riprende grazie alle cure della ladra Yuna. All'inizio con pochi mezzi ma tanto orgoglio, Jin si organizza per restituire a Tsushima la libertà che ha perso sotto il violento giogo dell'invasore. Ghost of Tsushima segue lo stampo dei moderni giochi "open-world", dando cioè all'utente grande libertà d'esplorazione, muovendosi a piedi o a cavallo e accettando sfide secondarie. In altre parole, il videogioco ha posto le basi per un mondo piuttosto ben definito, dal quale si potrà sicuramente attingere abbondantemente per sceneggiatura e design di ambienti e costumi.