Ghost Lab: il trailer dell'horror thailandese in arrivo su Netflix

Debutto sulla piattaforma previsto per il 26 maggio per questo film diretto da Paween Purijitpanya che esplora i confini del sovrannaturale.

Sarà disponibile in streaming su Netflix dal 26 maggio un horror thailandese intitolato Ghost Lab, di cui vi mostriamo di seguito il trailer.

Diretto da Paween Purijitpanya, un regista noto per alcuni titoli dell'orrore come Body, 4BIA (entrambi presentati al Festival di Rotterdam nel 2009) e Phobia 2, il film è descritto come un horror sovrannaturale incentrato su un esperimento che attraversa il confine tra la vita e la morte.

"La trama è abbastanza anticonvenzionale," ha detto il regista, "perché si propone di esplorare in profondo le nostre idee sul soprannaturale, e quali solo le possibilità della scienza di provare la sua esistenza."

Ghost Lab: il trailer del film

La trama ufficiale di Ghost Lab

Un esperimento di laboratorio sull'aldilà va storto quando Gla e Wee, due amici medici, vedono per la prima volta un "fantasma" coi loro occhi, un incontro che genera in loro l'ansia di trovare una spiegazione scientifica per gli spiriti e trovare la prova di una vita ultraterrena. Questa ossessione e la spericolata ricerca della conoscenza li porterà nella tana del coniglio, e gli costerà la loro amicizia e i loro cari.