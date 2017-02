Ghost in the Shell: un nuovo trailer italiano per il film con Scarlett Johansson

Tratto dalla celebre serie di manga della Kodansha Comics creata da Masamune Shirow, il film diretto da Rupert Sanders con Scarlett Johansson arriverà nelle sale il prossimo 30 marzo. È uscito nel frattempo un nuovo trailer italiano di Ghost in the Shell che potete vedere avviando il player qui sotto, mentre per i vostri commenti sui social network #GhostInTheShellIT è l'hashtag di riferimento.

Ghost in the Shell racconta la storia dell'agente speciale Major, un ibrido tra cyborg e umano unico nel suo genere, che guida la task force speciale Section 9. Incaricata di fermare i più pericolosi criminali ed estremisti, la Section 9 dovrà confrontarsi con un nemico il cui obiettivo singolare è quello di annientare i progressi nel campo della cyber technology della Hanka Robotic.