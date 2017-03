Ghost in the Shell: un'anteprima di 5 minuti del film con Scarlett Johansson in questa clip estesa

In origine fu il manga di Masamune Shirow. Poi, venne l'anime di Mamoru Oshii, una delle pietre miliari del cinema d'animazione giapponese e di tutto il cyberpunk cinematografico e non. Senza poi contare i videogame, le serie d'animazione e tutto il resto.

Ora la nuova incarnazione di Ghost in the Shell è quella hollywoodiana che sta per arrivare, il prossimo 30 marzo, nelle nostre sale: quella diretta dal Rupert Sanders di Biancaneve e il cacciatore e al centro di inevitabili e contemporaneissime polemiche sul whitewashing per un cast (quasi) tutto occidentale che vede la florida Scarlett Johansson interpretare il letale Maggiore, alias Mira Killian Kusanagi.

Solo pochi giorni fa vi abbiamo riportato le nostre impressioni sui primi 12 minuti di Gohst in the Shell che abbiamo visto in anteprima: adesso siete voi a poter dire la vostra, grazie a questa clip di ben 5 minuti che vi presentiamo.

Una clip che vede protagonista proprio Scarlett Johnasson e che è un perfetto showcase dell'estetica e degli effetti speciali di questo Ghost in the Shell del 2017.