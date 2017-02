Ghost in the Shell: nuovi poster animati del remake americano

Il remake americano in live-action Ghost in the Shell con Scarlett Johansson, basato sull'omonima e popolare serie anime, arriva in sala il 30 marzo, ma nel frattempo possiamo goderci questi nuovi character poster (sono gif animate: bella idea) e una sinossi ufficiale. Quest'ultima sarà particolarmente utile agli appassionati del materiale originale di Masamune Shirow, per verificare omaggi, discrepanze ed eventuali tradimenti.

In un futuro non troppo distante, Major (Scarlett Johansson) è un esperimento, un'umana salvata da un terribile incidente, resa un perfetto soldato cyborg, il cui scopo è fermare i criminali più pericolosi del mondo. Quando il terrorismo diventa in grado di hackerare le menti delle persone e controllarle, solo Major potrà fermarlo. Mentre si prepara ad affrontare un nuovo nemico, Major scopre che le hanno mentito: la sua vita non è stata salvata, le è stata rubata. Non si fermerà di fronte a nulla per scoprire il suo passato, scoprire chi le abbia fatto questo e fermarli prima che lo facciano ad altri.