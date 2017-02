Ghost in the Shell: ecco lo spot Superbowl in italiano

Alcuni potremo mostrarveli a partire da lunedì mattina, all'indomani dell'evento sportivo americano più atteso dell'anno, altri iniziano già ad arrivare online.

Parliamo ovviamente dei trailer e degli spot che vengono realizzati in occasione del Superbowl, la finale del campionato di football americano, che rappresenta anche uno degli eventi televisivi più visti in assoluto nel mondo.



Oggi, per esempio, vi mostriamo lo spot "Big Game" in italiano di Ghost in the Shell, il film con protagonista Scarlett Johansson tratto dall'anime di Masamune Shirow, in uscita nei cinema italiani il 30 marzo prossimo:





Diretto dal regista di Biancaneve e il cacciatore Rupert Sanders, con protagonisti anche Takeshi Kitano, Michael Pitt, Pilou Asbæk e Juliette Binoche, Ghost in the Shell segue la saga di Major, un singolare ibrido umano-cyborg delle operazioni speciali a capo della task force d’elite Section 9. Dedicato a contrastare i più pericolosi criminali ed estremisti, Section 9 affronta un nemico il cui unico obiettivo è eliminare gli sviluppi di cyber tecnologia della Hanka Robotic.



Ghost in the Shell: Trailer italiano ufficiale: