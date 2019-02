Ghost Draft: Chris Pratt sarà protagonista dello sci-fi diretto da Chris McKay

La Skydance ha scelto Chris Pratt come protagonista del nuovo film di fantascienza Ghost Draft che sarà diretto da Chris McKay, autore di Lego Batman. Zach Dean (Deadfall) ha scritto la sceneggiatura, i cui dettagli non sono stati rivelati. Le riprese del progetto che vedrà anche David S. Goyer tra i produttori dovrebbero cominciare la prossima estate.

Pratt ha avuto un successo talmente grande con la fantascienza da essere diventato una vera e propria icona contemporanea del genere: a confermarlo due franchise di altissimo gradimento presso il pubblico come Guardiani della Galassia e Jurassic World, ma anche un film più complesso come Passengers, interpretato insieme a Jennifer Lawrence. L’attore al momento è ei cinema americani come doppiatore principale di Lego Movie 2, mentre a fine aprile lo vedremo nuovamente nel ruolo di Star Lord in Avengers: Endgame.

Il progetto a nostro avviso più intrigante che riguarda il futuro di Chris Pratt è legato alla sua collaborazione con Taylor Sheridan per la sua nuova regia. L’autore del magnifico I segreti di Wind River infatti ha intenzione di adattare per il grande schermo il romanzo Those Who Wish Me Dead, scritto da Michael Koryta. Angelina Jolie è già stata data come sicura nel cast, anche se non è stato chiarito in quale ruolo visto che la storia possiede tre figure femminili di rilievo. A Pratt invece dovrebbe andare il ruolo del protagonista Ethan Serbin.