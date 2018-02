Gerard Butler tornerà nel sequel de Nella tana dei lupi

E' sempre un piacere dare un notizia che riguarda un film riuscito. Nonostante non sia stato un successo clamoroso al botteghino americano con poco più di quaranta milioni di dollari all'attivo, il thriller d'azione Nella tana dei lupi avrà un seguito. Gerard Butler tornerà come protagonista nei panni dello sceriffo dalle maniere forti "Big Nick" O'Brien, mentre alla regia e sceneggiatura è stato confermato anche Christian Gudegast. Il film probabilmente non ha avuto un budget di produzione altissimo, quindi anche "soltanto" quaranta milioni potrebbero essere stati un incasso sufficiente a convincere i produttori che valeva la pena continuare con la saga d'azione. E il valore del film ha certo aiutato in tal senso, un po' come successo qualche tempo fa a Sicario di Denis Villeneuve: successo non straripante ma film talmente meritevole da avere un seguito in Sicario 2 - Soldado, diretto dall'italiano Sergio Sollima.

Il secondo capitolo de Nella tana dei lupi vedrà O'Brien sulle tracce del criminale che gli è scappato alla fine del primo (ovviamente evitiamo spoiler e non vi diciamo chi è...). Quest'ultimo sta pianificando insieme a un'altra organizzazione criminale il più grande furto di diamanti mai concepito. A differenza dell'originale, interamente ambientato a Los Angeles - c'è infatti tanto, tanto Michael Mann di Heat nel film di Gudogast - il sequel dovrebbe essere interamente settato in Europa.

Nella banda di rapinatori che tenta il colpo della vita alla Federal Reserve Bank de Nella nata dei lupi figurano un carismatico Pablo Schreiber, 50 Cent e O'Shea Jackson. Il film uscirà in Italia il 10 maggio 2018, vi consigliamo caldamente di non perderlo!