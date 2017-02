Gerard Butler reciterà in un action dal titolo originale...Snow Ponies

Gerard Butler sarà il protagonista di un nuovo action-movie dal titolo piuttosto inconsueto per il genere, Snow Ponies (Cavallini di neve). A dirigerlo uno dei più prestigiosi direttori di seconda unità in circolazione a Hollywood, Darrin Prescott. Il neo-regista ha lavorato a grossi film d'azione quali Captain America: Civil War, John Wick, Drive, The Bourne Ultimatum e il prossimi John Wick 2 e Black Panther.

La sceneggiatura scritta da Pat Healy era finita nel 2006 nella celeberrima blacklist delle opere non prodotte. Il soggetto racconta di sette uomini temprati che devono attraversare una landa insidiosa per consegnare un pacco misterioso. Ostacolati da criminali e pericoli di ogni tipo, i sette dovranno spesso scegliere tra onore e sopravvivenza, lealtà e tradimento, costantemente incerti riguardo l'identià di ciò che stanno trasportando...

Visto recentemente in Attacco al potere 2, che in tutto il mondo ha incassato circa 200 milioni di dollari, Gerard Butler ha già altri due film in cantiere: Den of Thieves e Geostorm, quest'ultimo prodotto dalla Warner Brothers.