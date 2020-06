Gerard Butler non tifa asteroide: il trailer di Greenland

News Cinema

In Greenland Gerard Butler interpreta il ruolo di un padre che cerca di mettere in salvo la sua famiglia quando la Terra diventa l'obiettivo di un enorme asteroide che minaccia di scatenare l'apocalisse sul pianeta.

Si chiama Greenland, debutterà nei cinema americani il 14 agosto, ed è il film in cui Gerard Butler cerca di portare in salvo la sua famiglia quando la Terra è minacciata dall'impatto con un asteriode che sta per abbattersi con conseguenze catastrofiche sulla superficie del pianeta.

Greenland è quindi il film dove Gerard Butler non tifa asteroide, e di cui è disponibile un primo trailer.

Alla regia c'è Ric Roman Waugh, con cui Butler ha lavorato in Attacco al potere 3 e nel Kandahar di prossima uscita. Nel cast ci sono anche Morena Baccarin, Roger Dale Floyd, Scott Glenn, David Denman, Hope Davis, Andrew Bachelor e Joshua Mikel.

Greenland: il trailer del film con Gerard Butler