Gerard Butler nel trailer del thriller Keepers con Peter Mullan, da una storia vera

Sono Gerard Butler, Peter Mullan e Connors Swindells gli interpreti di Keepers - Il mistero del faro, di cui vi presentiamo oggi il trailer. Il thriller sarà distribuito negli States dal 4 gennaio col titolo di The Vanishing, sia in sala sia in streaming, ma attendiamo notizie sulla data di distribuzione nei cinema italiani.

Il film di Kristoffer Nyholm suona comunque interessante, perché la sceneggiatura di Joe Bone e Celyn Jones è una fantasia su un evento realmente accaduto e tuttora senza una spiegazione chiara.

La storia vera, degna di una notte di Halloween, si svolse come segue. Il 15 dicembre del 1900, il faro di Eilean Mòr, una delle isole Flannan nelle Ebridi Esterne al largo della Scozia, smise di funzionare. Date le avverse condizioni meteorologiche, una barca raggiunse il faro solo dopo qualche giorno. La ciurma era composta dagli uomini che avrebbero dovuto sostituire i tre guardiani di turno, Thomas, James e Donald... svaniti però nel nulla. L'episodio da sempre ha alimentato indagini, curiosità, speculazioni metafisiche e complottistiche, leggende urbane. Il giallo, davvero in stile Lucarelli, è suggestivo: cancello e porta d'accesso all'edificio erano chiusi, ma al suo interno l'orologio principale si era fermato (nessuno l'aveva caricato da tempo), i letti erano disfatti, vicino alla tavola da pranzo una delle sedie era caduta, le lampade ad olio ricaricate (ma chi era uscito stranamente non le aveva portate con sè). L'obbligatorio diario dei guardiani si fermava alle ore 9:00 del 15 dicembre.