Gerard Butler e Frank Grillo: due duri per Copshop di Joe Carnahan

News Cinema

Gerard Butler e Frank Grillo protagonisti di Copshop, nuovo action thriller di Joe Carnahan.

Ha scelto due supermacho per il suo prossimo film, Copshop, il regista Joe Carnahan: Gerard Butler e Frank Grillo saranno i protagonisti principali del nuovo adrenalinico poliziesco dell'autore di Narc, che ha già lavorato con Grillo in The Grey.

La storia è ambientata nella stazione di polizia di una cittadina, che diventa l'improbabile terreno di battaglia tra un sicario professionista (Butler), una agente novellina e un truffatore doppiogiochista (Grillo) in fuga, che cerca rifugio e protezione dietro le sbarre. Al momento Carnahan sta ancora cercando la protagonista femminile del film che si girerà ad ottobre in Georgia e New Mexico.

Da ammiratori del cinema di Carnahan e delle due star dell'action ci aspettiamo fiumi di adrenalina da questo nuovo progetto.