Nei cinema in un giorno non ancora definito del prossimo mese di novembre, Geostorm è il nuovo disaster movie diretto da Dean Devlin, socio di lunga data di Roland Emmerich. Nel film il pretesto per devastare nuovamente la Terra arriva da un sistema sperimentale per il controllo delle condizioni meteo che viene trasformato in un'arma per distruggere intere nazioni creando delle catastrofiche tempeste.

Trombe d'aria in formato famiglia? ✓

Onde anomale che fanno impallidire qualunque tsunami? ✓

Chicchi di grandine XXXXL? ✓



Fortunatamente due fratelli con le giuste competenze formano un'alleanza per salvare il mondo dalla catastrofe. Nel cast ci sono Gerard Butler, Ed Harris, Abbie Cornish, Katheryn Winnick, Andy Garcia e Jim Sturgess.

Buona visione e... What a Wonderful World.