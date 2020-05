Georgetown: il film da regista di Christoph Waltz esce direttamente on demand il 19 maggio

News Cinema

Con il doppio premio Oscar anche nel ruolo del protagonista, il film racconta una storia vera e vede nel cast anche Vanessa Redgrave e Annette Bening.

Fulvio e Federica Lucisano e Vision Distribution annunciano che Georgetown, il film che segna il debutto nella regia di Christoph Waltz, arriverà direttamente in streaming, senza passare per le sale, il 19 maggio. Per vederlo basterà andare su Sky Primafila Premiere, Apple Tv, Chili, Google Play, Infinity, TimVision, Rakuten TV, The Film Club e CG Digital.

Presentato in anteprima al Tribeca Film Festival, Georgetown è ispirato a una storia vera, l'omicidio di Viola Drath, una socialite molto attiva nella vita mondana di Washington, nonché figura di spicco nelle relazioni tedesco-americane per oltre trenta anni, trovata morta nella sua residenza. A darle risalto è stato un articolo del New York Magazine, scritto da Franklin Foer, uscito nel luglio 2012 e intitolato "The Worst marriage in Georgetown". Il pezzo ha molto colpito i produttori esecutivi M. Janet Hill e Erica Steinberg, che hanno sottoposto la storia all'attenzione Christoph Waltz per trasformarla in un film da dirigere e in cui interpretare il ruolo del protagonista Mr. Mott.

Il doppio premio Oscar ha anche scritto la sceneggiatura di Georgetown insieme a David Auburn (Proof, La casa sul lago del tempo) e ha chiamato a recitare accanto a sé Vanessa Redgrave e Annette Bening. Ecco la breve sinossi di Georgetown e il trailer:

Ulrich Mott è un uomo influente, di grandi relazioni, conosciuto e amato da tutti a Washington. Quando la ricca moglie novantenne Elsa Brech (Vanessa Redgrave) viene trovata assassinata, le indagini riveleranno la sua vera natura. Tutti gli hanno creduto, tutti sono stati ingannati.