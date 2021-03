George R. R. Martin, I re di sabbia diventa un film Netflix di Gore Verbinski

News Cinema

Il regista dei Pirati dei Caraibi porterà su Netflix un film tratto dal pluripremiato racconto Sandkings di George R. R. Martin.

L'audiovisivo continua a cercare ispirazione nei mondi di George R. R. Martin, ma questa volta non parliamo del Trono di Spade: sarà infatti il suo racconto Sandkings (conosciuto in italiano anche come "I re di sabbia") a diventare un film originale Netflix, con un regista illustre, il Gore Verbinski che si occupò della prima trilogia dei Pirati dei Caraibi e recentemente ha firmato La cura del benessere. La sceneggiatura sarà invece a cura di Dennis Kelly, già autore della serie tv Utopia (non il recente remake su Amazon Prime Video, ma l'originale miniserie inglese). [foto di George R. R. Martin di Gage Skidmore, da Wikimedia Commons]

Sandkings, di cosa parla il racconto di George R. R. Martin

Approdato in Italia nel 1982 in Storie dallo spazio estremo dell'Editrice Nord col titolo di Re della sabbia, ritradotto e ripubblicato nel 2008 da Mondadori nei Massimi della Fantascienza col titolo di I re di sabbia, Sandkings è un racconto di George R. R. Martin originariamente pubblicato nel 1979. La storia s'incentra su Simon, un playboy che ama collezionare animali esotici: da un misterioso venditore compra un terrarium con questi "sandkings", creature organizzate intorno a una femmina leader che li controlla telepaticamente e che viene difesa dagli attacchi di altre colonie. Nel terrarium ce ne sono quattro e cominciano a darsi battaglia, cosa che diverte assai Simon, disposto persino a provocarne la violenza affamandoli. Se ne pentirà...

Sandkings è stato già adattato come graphic novel nel 1987, poi come tv movie nel 1995, interpretato da Beau Bridges. Il testo ha vinto diversi premi, tra cui i prestigiosi Hugo Award e Nebula Award per il miglior racconto.