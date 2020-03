George Miller vuole Anya Taylor-Joy come protagonista del suo prossimo Furiosa

News Cinema

Vedremo dunque un prequel di Mad Mad: Fury Road?

A quanto pare George Miller non starebbe lavorando a un vero e proprio sequel di Mad Max: Fury Road quanto piuttosto a uno spin-off dedicato a Furiosa, magnificamente interpretata da Charlize Theron nell’originale. Il nuovo progetto dovrebbe lavorare anche come prequel, raccontandoci come il personaggio è diventato quello che abbiamo poi amato in Mad Max: Fury Road.

Come protagonista di Furiosa (titolo del progetto) George Miller avrebbe adocchiato Anya Taylor-Joy, e consentiteci di scrivere che tale scelta non potrebbe essere migliore. La giovane attrice non soltanto è già una piccola grande regina del cinema fantastico grazie a titoli di culto come The Witch e Split, ma è anche un’interprete di talento più che cristallino. Basta vedere ad esempio il suo ultimo, delizioso Emma recentemente proposto in digitale dalla Universal. A quanto pare le riprese del nuovo lungometraggio di George Miller potrebbero cominciare nel 2021.

Tra i prossimi film in cui invece vedremo Anya Taylor-Joy c’è il tanto sofferto New Mutants - arriverà a questo punto direttamente in digitale? – e soprattutto Last Night In Soho, thriller psicologico diretto da Edgar Wright. Con lei vedremo recitare l’altrettanto talentuosa Thomasin McKenzie.