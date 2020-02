George MacKay dopo 1917 ululerà alla luna in Wolf

News Cinema

L'attore inglese, protagonista del film candidato all'Oscar 1917, soffrirà di una particolare disforia animale nella pellicola di Nathalie Biancheri. Al suo fianco ci sarà Lily-Rose Depp.

Non abbiamo scoperto George MacKay come protagonista di 1917, il film di Sam Mendes candidato all'Oscar, visto che teniamo d'occhio da tempo la sua carriera. Abbiamo apprezzato moltissimo la duttilità del giovane attore inglese - che il 13 marzo compirà 28 anni - in film come Pride e Captain Fantastic, prima di ritrovarlo in missione nella prima guerra mondiale. Al film di Mendes, MacKay farà seguire Wolf, una pellicola sulla carta assai bizzarra e potenzialmente interessante, che inizialmente avrebbe dovuto essere interpretata dal suo coetaneo Barry Keoghan.

Nel film, scritto e diretto da Nathalie Biancheri, sarà un giovane uomo che soffre di "disforia di specie" e che la sua famiglia manda in una clinica specializzata per farlo curare. Crede infatti di essere un lupo intrappolato in un corpo umano, e viene messo in compagnia di altri pazienti che si identificano con altre specie animali. Assieme a MacKay ci sarà la figlia d'arte Lily-Rose Depp, nel ruolo della misteriosa Wildcat, con cui sarà costretto a sottoporsi a terapie estreme nelle mani del "guardiano dello zoo".

Non si tratta, pare, di un horror e per capirne il tono bisognerà vederlo: IMDB lo descrive come un film drammatico d'essai con una premessa intrigante. Le riprese si svolgeranno ad aprile in Irlanda.