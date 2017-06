George e Amal Clooney salutano la nascita dei loro due gemelli

Si festeggia in casa Clooney. Sono nati infatti i due gemellini della splendida coppia composta da George Clooney e dalla moglie Amal Alamuddin, avvocato impegnata nel settore dei diritti umani. Quasi una coppia reale - almeno per il mondo dello star system - che ha da poco confermato la nascita dei gemelli Ella e Alexander.

"Stanno bene", ha annunciato a Hollywood Reporter un rappresentante dei Clooney, “la stessa cosa si può dire per Amal. Sono in salute, felici e stanno bene. George è invece sedato e dovrebbe recuperare in pochi giorni”. Non manca l’ironia, come al solito, alla famiglia Clooney.

George ha 56 anni, 17 in più di Amal; i due si sono sposati a Venezia nel settembre del 2014.