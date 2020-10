George Clooney nel primo teaser di The Midnight Sky (che precede di poco il trailer)

News Cinema

Una manciata di secondi del nuovo film diretto e interpretato dall'attore americano, che vedremo presto in streaming su Netflix. Il trailer lungo dovrebbe arrivare tra qualche ora oggi stesso.

Dura solo 43 secondi, il teaser di The Midnight Sky, che è il nuovo film di e con George Clooney che vedremo in streaming su Netflix, ma è perché il primo trailer vero e proprio lo vedremo nel giro di qualche ora.

Più che un teaser, il video che vedete qui di seguito serve appunto ad anticipare il debutto del trailer, e a tenere alta l'attenzione su uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi: l'ennesimo che sarà disponibile solo in streaming, in una stagione dove a farla da padrone, mentre all'esterno infuria la pandemia, sono le grandi piattaforme.

The Midnight Sky vede Clooney nei panni di Augustine, un solitario scienziato di una base artica che cerca di avvisare un gruppo di astronauti e di fermarne il loro rientro sulla Terra, che durante la loro missione è stata colpita da una misteriosa catastrofe globale. Per ora sappiamo solo che il film dovrebbe debuttare su Netflix in dicembre: forse il primo trailer, in arrivo entro la giornata di oggi, rivelerà una data d'uscita precisa.

The Midnight Sky: il teaser del film