George Clooney: “il razzismo è la pandemia dell’America, in 400 anni non abbiamo trovato il vaccino”

George Clooney: il razzismo è la pandemia dell’America. L’attore George Clooney non risparmia critiche al suo paese dopo la morte di George Floyd in Minnesota e definisce il razzismo come la vera pandemia degli Stati Uniti.

“In 400 anni non abbiamo ancora trovato il vaccino”. Parole dell’attore George Clooney riferite al razzismo in America, rispondendo in particolare all’attacco del presidente Trump, che ha definito le dimostrazioni, “un dog whistle razziale”. Il dog whistle, nel gergo politico americano identifica una strategia che veicola un messaggio secondario, e controverso, compreso solo da quelli che lo supportano. Una sorta di propaganda razziale, insomma, secondo quanto detto da Trump.

Parole che non sono piaciute a un noto liberal come Clooney che ha invocato “un cambiamento sistematico” nel metodologia con cui si fa rispettare la legge, nella giustizia criminale e nella leadership politica degli Stati Uniti. Il tutto in un breve saggio per il Daily Beast sulla crisi scatenata dall’uccisione di George Floyd da parte di alcuni agenti di polizia. Ha inoltre chiesto un’azione urgente per combattere il razzismo pandemico che colpisce il paese.

“Ci sono pochi dubbi che George Floyd sia stato assassinato”, ha scritto, “lo abbiamo visto esalare l’ultimo respiro fra le braccia di quattro poliziotti”. Poi ha elogiato la reazione di milioni di persone che in tutto il mondo hanno partecipato alle manifestazioni. “Non sappiamo quando queste proteste diminuiranno, speriamo e preghiamo che nessun altro venga ucciso. Ma sappiamo anche che molto poco cambierà. La rabbia e la frustrazione che vediamo ancora una volta in scena nelle nostre strade riporta alla memoria quanto poco siamo cresciuti come paese dal peccato originale della schiavitù.”

Ha poi aggiunto, “questa è la nostra pandemia, infetta tutti noi e in 400 anni non abbiamo ancora trovato il vaccino.” Non è mancato un appello a rimuovere dalla presidenza Donald Trump, attraverso il voto del prossimo novembre.