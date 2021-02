George Clooney ha un'idea per prevenire il suicidio dei figli delle star

News Cinema

Per George Clooney esiste una maniera per rendere meno insopportabile la già difficile esistenza dei figli delle celebrity, e la esprime con grande sense of humour.

Il senso dell'umorismo è una virtù con la quale si nasce. O lo si ha fin da piccoli, oppure difficilmente si riuscirà a far ridere o sorridere le persone. Una persona che possiede questa caratteristica, che spesso è sinonimo di intelligenza, è certamente George Clooney. L'attore ne ha fatto sfoggio in un'intervista rilasciata al sito AARP in cui parlava della sua quasi veneranda età. Fra gli argomenti trattati c'era anche l'abitudine delle star di dare ai propri figli dei nomi improbabili o troppo originali. La lista è lunghissima, pensate per esempio alla figlia di Gwyneth Paltrow che si chiama Apple (mela) o a due dei tre figli di Brad Pitt e Angelina Jolie: Shiloh Nouvel e Knox Leon...

Con la sua dichiarazione George ci ha fatto tanto ridere. "Non volevo nomi assurdi per i nostri bambini - ha spiegato il regista e interprete del recente The Midnight Sky, accennando ai gemelli avuti dalla sua cara Amal. "Già avranno abbastanza problemi così. E’ difficile essere figli di una persona famosa e di successo. Il figlio di Paul Newman si è suicidato. Il figlio di Gregory Peck si è suicidato. Bill Crosby ha avuto due figli che si sono entrambi tolti la vita. Io ho un vantaggio rispetto agli altri perché sono molto più vecchio, e nel momento in cui mio figlio potrebbe sentirsi in competizione con me, starò letteralmente ciancicando mollica di pane".

Che tristezza pensare a tutti i figli d'arte citati dall'attore, ma che sagoma George Clooney! Dubitiamo che finirà senza denti magari in una modesta casa di riposo. Sicuramente, fra 30 anni e più, potrà contare su una bella dentiera e un esercito di infermieri e badanti. Tornando all'argomento figli, i pargoli di Clooney, che hanno 3 anni, si chiamano Ella e Alexander. Chissà se in futuro sentiranno il desiderio di entrare nel dorato e sempre più frenetico mondo dell'intrattenimento o se invece prenderanno, come mamma Amal, la strada dell'avvocatura e della difesa dei diritti umani...