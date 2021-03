George Clooney e Julia Roberts di nuovo insieme in Tickets to Paradise

News Cinema

Dopo gli Ocean e Money Monster, George Clooey e Julia Roberts fanno di nuovo squadra in una commedia romantica di Ol Parker, già regista del secondo Mamma Mia!

George Clooney e Julia Roberts torneranno a fare squadra in una commedia romantica, Tickets to Paradise, diretta dall'Ol Parker che si è già occupato di Mamma Mia! - Ci risiamo: nella vicenda interpreteranno una coppia divorziata che vola a Bali per impedire alla loro figlia di coronare in modo troppo precipitoso il suo sogno d'amore, così come incautamente fecero loro venticinque anni prima. Incautamente? È una commedia romantica, quindi non è troppo difficile immaginare come andrà a finire nel copione scritto dallo stesso Ol Parker con Daniel Pipski...

George Clooney e Julia Roberts, in quali film hanno già lavorato insieme?