George Clooney e Bob Dylan portano al cinema Calico Joe, romanzo sul baseball di John Grisham

News Cinema

George Clooney dirigerà e produrrà col socio storico Grant Henslov e con "quel" Bob Dylan un adattamento del romanzo di John Grisham Calico Joe.

Sono 3 anni, per l'esattezza da Suburbicon, che George Clooney non gira un film da regista. Tutto questo cambierà grazie a Calico Joe, un film sul baseball tratto dal romanzo omonimo di John Grisham, che l'attore dirigerà e produrrà col suo storico socio Grant Heslov e con il leggendario cantautore Bob Dylan, al suo esordio come produttore di un film.

La storia verrà sviluppata anche in forma di serie televisiva. "Calico Joe" è stato pubblicato nel 2012 ed è descritto come "una storia commovente su padri e figli, perdono e riscatto, ambientata nel mondo del baseball della Major League". La trama segue quello che succede dopo un lancio quasi fatale e come questo evento abbia influito sulla vita del battitore, Joe, del lanciatore e di suo figlio nell'età adulta.

Bob Dylan, che al cinema si è legato tanti anni fa interpretando due ruoli memorabili in Pat Garrett e Billy Kid e Renaldo e Clara, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "George e Grant vedono in questo libro quello che ci trovo io, una storia potente che tocca allo stesso modo i giovani e i vecchi. Persone di ogni età e genere potranno riconoscercisi". Siamo molto curiosi di assistere a questa sua prossima collaborazione con George Clooney, che potrebbe interpretare anche uno dei ruoli nel film.