George Clooney dirigerà e interpreterà Good Morning, Midnight per Netflix

Dopo la miniserie Catch 22, dal romanzo di Joseph Heller, la premiata ditta George Clooney/Grant Heslov porta sullo schermo un altro libro, stavolta l'adattamento del thriller di fantascienza "Good Morning, Midnight", di Lily Brooks-Dalton, che l'attore interpreterà e dirigerà per Netflix.

A firmare la sceneggiatura sarà Mark L. Smith, autore di Revenant e Overlord. La storia, ambientata in un contesto post-apocalittico, segue le vicende parallele dell'astronomo Augustine (Clooney), uno scienziato solitario nell'Artide, che non ha abbandonato la sua postazione nonostante la notizia di un imminente, catastrofico evento, e di Sullivan, un'astronauta a bordo di una nave spaziale, che cerca di tornare sulla Terra da Giove col resto del suo equipaggio, il primo ad arrivare così lontano. Quando le comunicazioni con la Terra si interrompono, il mondo di Augustine e quello di Sullivan entrano in rotta di collisione.

A produrre il film sarà la Smokehouse Pictures di Clooney ed Heslov, assieme ad Anonymous Content e Syndicate Entertainment. "Grant ed io non potremmo essere più elettrizzati di essere coinvolti in questo incredibile progetto" - ha dichiarato George Clooney - "Mark è uno sceneggiatore che ammiro da tempo e il suo copione è inquietante. Siamo felicissimi anche di lavorare coi nostri amici di Netlfix".

Le riprese del film, che non si sa ancora se conserverà il titolo del libro, inizieranno ad ottobre. Non solo è il primo film che Clooney realizzerà per Netflix (e una piattaforma streaming in generale) ma della sua prima regia dopo Suburbicon, del 2017, e del ritorno come protagonista di un lungometraggio, dopo Money Monster dello stesso anno.