Genitori vs Influencer: al via la commedia di Michela Andreozzi con Fabio Volo

Carola Proto di 09 dicembre 2020

Michela Andreozzi dirige Fabio Volo, Ginevra Francesconi, Giulia De Lellis, Nino Frassica e Paola Minaccioni in Genitori vs Influencer. Il film è attualmente in corso di riprese e arriverà in sala con Vision Distribution.