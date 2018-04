Generation Wealth: il trailer del documentario che racconta la vita del ricchissimo 1% statunitense

Lauren Greenfield è una fotografa che, nel corso degli ultimi venticinque anni, ha girato il mondo documentando le varie forme che prende la ricchezza, e la vita di quelle poche persone - l'oramai proverbiale 1% - che si può permettere uno stile di vita impensabile per tutti gli altri, spesso e volentieri fatto di ostentazioni ed eccessi.

Un primo risultato cinematografico di questa sua ossessione è stato un documentario uscito nel 2012 dal titolo The Queen of Versailles, tutto concentrato sulla figura di una signora di nome Jackie Siegel e della sua famiglia, impegnata nella costruzione di una delle più grande e costose residenze private monofamiliari di tutti gli Stati Uniti.

Ora sta per debuttare nelle sale americane un nuovo documentario, meno concentrato e più diffuso, che ha comunque come tema sempre questa sconvolgente ossessione comportamentale dei super-ricchi.

Si chiama, non a caso, Generation Wealth, e questo è un trailer di fronte al quale è impossibile rimanere impassibili:

Prodotto da Amazon Studios e presentato in prima mondiale al Sundance lo scorso gennaio, Generation Wealth debutterà nelle sale americane il prossimo 20 luglio. Presumibilmente, noi lo vedremo attraverso la piattaforma Amazon Prime Video.