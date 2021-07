Gene Hackman esce dalla pensione per ricordare Richard Donner con un buffo aneddoto su Lex Luthor

News Cinema

Nel fiume di affetto che si è riversato sul regista Richard Donner, morto lo scorso 5 luglio, spicca l'omaggio di Gene Hackman, da tempo ritiratosi, che racconta un buffo aneddoto legato alla lavorazione di Superman.

Se c'è un attore rimasto nel cuore di tutti gli appassionati di cinema, è sicuramente Gene Hackman. Premio Oscar per Il braccio violento della legge e Gli spietati, Hackman si è ritirato dalle scene per godersi una tranquilla vecchiaia, già da 17 anni. Adesso torna a far sentire la sua voce, a 90 anni, per rendere omaggio al quasi coetaneo Richard Donner, amatissimo regista la cui intelligenza e arguzia hanno causato fiumi di affetto e ricordi alla notizia della sua scomparsa il 5 luglio, da parte di colleghi, attori e fan in tutto il mondo.

Interpellato da Hollywood Reporter, Gene Hackman racconta un divertente aneddoto legato al suo ruolo di Lex Luthor nel primo film di Superman:

Al primo giorno di prove di trucco per Superman mi presentai con un sottile baffetto alla Lex Luthor che mi ero fatto crescere per il ruolo. Dick, che portava i suoi bei baffi, mi disse che i miei se ne dovevano andare e disse che se me li fossi tolti, in cambio avrebbe tolto i suoi. Fedele alla parola, festeggiò il mio ultimo colpo di rasoio togliendosi allegramente i baffi finti che aveva comprato per l'occasione! Dick rendeva tutto divertente e per questo anche i suoi film risultavano tali.

Come dargli torto? Che sia la serie di Arma Letale, I Goonies, S.O.S. Fantasmi o Ladyhawke, i film di Richard Donner avevano davvero un sapore di gioia e divertimento, che resteranno a lungo con noi.