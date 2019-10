Gemini Man: "Una nuova era nella cinematografia" - video backstage

News Cinema

Una featurette ci spiega cosa aspettarci dal 3D+ in High Frame Rate.

E' da ieri in sala Gemini Man con Will Smith, dove l'attore, nei panni di un sicario superaddestrato in cerca di pace, deve affrontare la minaccia del suo clone più giovane. Quella di Ang Lee è stata una sfida tecnica sotto molteplici punti di vista, spiegata in questa nuova featurette, dove si mostra come la combinazione dell'High Frame Rate col 3D miri a piazzare lo spettatore ancora più al centro dell'azione.



Gemini Man: Featurette: La tecnologia del film - HD