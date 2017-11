Gdansk: un brutale cortometraggio medievale di Neill Blomkamp

Licenziato dai suoi progetti per Alien dal ritorno in attività nella serie di Ridley Scott, Neill Blomkamp non si è perso d'animo e per sviluppare i suoi molti progetti ha dato vita agli Oats Studios, con cui ha prodotto una serie di cortometraggi di successo. Adesso tocca a una nuova serie, ispirata ai giganti medievali e all'opera dello straordinario illustratore polacco Jakub Ruzalski (qui il suo fantastico sito ufficiale).

Firmato da Blomkamp in persona, il primo si intitola Gdansk ed è, vi avvertiamo, piuttosto sanguinolento, anche se nei videogame odierni si vede ben di peggio.

Comunque, se proprio volete vederlo, sappiate che al povero contadino alle prese col gigante tocca una fine che ricorda quella dei compagni di Ulisse in visita a Polifemo, che terrorizzò molti bambini dell'epoca nell'adattamento televisivo dell'Odissea fatto da Franco Rossi, con i trucchi del grande Mario Bava. Anzi, a dire il vero, quella scena era assai più impressionante.