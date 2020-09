Gary Oldman nei guai per L'ora più buia: uno sceneggiatore gli fa causa

News Cinema

Uno sceneggiatore di nome Ben Kaplan intenta una causa a Gary Oldman e alla Universal per l'Ora più buia con l'accusa di plagio.

Quando è sceso dal letto all'indomani del weekend, Gary Oldman non sapeva che ad aspettarlo c'era una brutta giornata. Un signore di nome Ben Kaplan, che fa l'insegnante e ha lavorato per la televisione come sceneggiatore, ha intentato una causa contro l'attore e anche contro la Universal perché secondo lui avrebbero utilizzato per L'ora più buia alcuni fatti storici e situazioni inventate presenti su un suo copione di un film su Winston Churchill mai realizzato.

Alla Corte superiore di Los Angeles, Kaplan ha detto che Oldman sulle prime aveva gradito la sua sceneggiatura e che intendeva sposare il suo progetto, ma poi ci aveva ripensato, optando per L'ora più buia, che nel 2018, come sappiamo, gli ha fatto vincere l'Oscar come miglior attore protagonista. Nello specifico lo scrittore ha dichiarato che tanto il suo copione quanto quello che Anthony McCarten ha messo a disposizione di Joe Wright contengono una scena in cui Churchill tenta di far uscire un gatto da sotto il letto, spiegando poi che quel gesto, non nella realtà ma nella fantasia dei due sceneggiatori, aveva ispirato all'uomo politico l'idea dell'evacuazione di Dunkerque (Dunkirk). Essendo dunque un'invenzione, McCarten non può che aver copiato da qualcun altro, quindi da Kaplan. Il quale Kaplan, che ha fatto causa anche alla Working Title e alla Focus Features, afferma che Oldman aveva avuto accesso a ben tre versioni del suo copione.

Sembra che Ben Kaplan abbia cominciato a scrivere la sceneggiatura de L'ora più buia nel 1999 e che l'abbia registrata presso il Writers Guild of America nel 2002. Nel 2011 avrebbe poi stretto un accordo con un produttore, che avrebbe coinvolto StudioCanal e Sierra/Affinity. Il produttore si sarebbe anche adoperato per coinvolgere Gary Oldman e gli avrebbe promesso un guadagno di 6 milioni di dollari. Tutto questo prima che l'attore abbandonasse il campo nel 2015.

Kaplan protesta infine per un'altra analogia fra la sua sceneggiatura e quella L'Ora più buia: l'arco narrativo che coprono, terminando entrambe con il famoso discorso di Churchill "Combatteremo sulle spiagge". Al momento né la Universal né Gary Oldman hanno risposto a quanto accaduto o semplicemente commentato.