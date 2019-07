Gary Oldman e David Fincher raccontano la scrittura di Quarto Potere su Netflix

News Cinema

Il film si basa su una sceneggiatura di Jack Fincher, morto nel 2003, padre del regista.

Mank è il titolo del nuovo film con Gary Oldman diretto da David Fincher, che torna alla regia di un lungometraggio a diversi anni di distanza da Gone Girl: si tratta di un film originale Netflix basato su una sceneggiatura di Jack Fincher, padre del regista, deceduto nel 2003. Mank segue il processo di scrittura di uno dei capolavori assoluti della cinematografia, Quarto potere di Orson Welles, dal punto di vista del suo cosceneggiatore Herman Mankiewicz: il mtiico Citizen Kane vinse appunto l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale.

Le riprese di Mank cominceranno a novembre e verranno eseguite in bianco e nero, attivando ai massimi livelli la nostra curiosità verso il progetto. Sia Oldman sia Fincher hanno un legame consolidato con Netflix: il primo si è tenuto occupato con The Laundromat di Steven Soderbergh, mentre il secondo ha diretto due episodi di House of Cards (tenendola a battesimo nel 2013), sei puntate dell'acclamato Mindhunter (2017) ed è stato executive producer della serie animata Love, Death & Robots (2019).