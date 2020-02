News Cinema

La produzione sarà della New Regency. L'ambientazione dovrebbe essere il futuro prossimo.

La New Regency produrrà il nuovo film di fantascienza del cineasta inglese Gareth Edwards, di cui non si aveva notizia dal successo di Rogue One: A Star Wars Story. Non si conosce ancora alcun elemento della trama, soltanto che il cineasta scriverà anche la sceneggiatura basata su una sua idea originale ambientata in un futuro prossimo.

Si conferma così il momento d’oro della New Regency, che negli ultimi mesi ha piazzato successi di critica e pubblico come Bohemian Rhapsody, Piccole donne di Greta Gerwig e si appresta a produrre il nuovo film di David O. Russell con Christian Bale come protagonista. Le riprese di quest’ultimo progetto dovrebbero cominciare il prossimo aprile.

Prima di Rogue One: A Star Wars Story, che nel mondo ha superato il miliardo di dollari d’incasso, Gareth Edwards aveva diretto l’altro successo del nuovo Godzilla con Bryan Cranston e Aaron Taylor-Johnson. Il suo film d’esordio nel 2010 è invece stato l’indipendente Monsters, che vedeva protagonista Scoot McNairy. Il suo nuovo lungometraggio avrà probabilmente dimensioni produttive più vicine a quest’ultimo titolo che alo sfarzo dei due blockbuster precedentemente citati.