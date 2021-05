Gandalf, Magneto e molto altro: i migliori film in streaming di Sir Ian McKellen

News Cinema

Il grande attore compie oggi 82 anni e noi di Comingsoon.it vogliamo rendergli omaggio attraverso cinque dei suoi film in streaming.

Facciamo oggi gli auguri al grande Sir Ian McKellen, che arriva alla veneranda età di 82 anni. La sua carriera di attore è cominciata a teatro nel 1961, mentre al cinema si è imposto a cominciare dai primi anni ‘90. Da quel momento McKellen ha esplorato con enorme successo generi cinematografici come il fantasy, la fantascienza, il biopic e molti altri, ottenendo risultati di enorme prestigio che lo hanno imposto come una delle star più amate e conosciute di Hollywood. In carriera ha ottenuto fino a oggi due nomination all’Oscar, la prima delle quali come miglior attore protagonista per Demoni e dei (1998) di Bill Condon, magnifico biopic sul regista di Frankenstein James Whale che purtroppo non è disponibile in streaming in Italia. I cinque film in streaming selezionati per raccontare la grande carriera di Ian McKellen ricoprono i suoi ruoli ormai iconici di Gandalf e Magneto ma anche parti di grande spessore in produzioni indipendenti. Senz’altro indugio vi lasciamo dunque all’opera e la carisma di Sir Ian McKellen. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dal grande Ian McKellen.

Sei gradi di separazione

Riccardo III

X-Men

Il signore degli anelli: La compagnia dell’anello

Mr. Holmes - Il mistero del caso irrisolto

Sei gradi di separazione (1993)

Il ruolo che impone Ian McKellen all’attenzione internazionale arriva con la notevole trasposizione dell’omonimo testo teatrale diretta da Fred Schepisi. L’attore recita in una magica sequenza insieme a Stockard Channing (nomination all’Oscar come miglior attrice protagonista), Donald Sutherland e un Will Smith impressionante nella sua prima prova seria. Sei gradi di separazione racconta dei preconcetti e del bigottismo della società americana bianca, benpensante e del tutto ignara del suo razzismo inconscio, strisciante ma assolutamente presente. Film di psicologie sopraffine e meravigliosamente dettagliate. Un gioiello di cinema introspettivo. Disponibile su Apple Itunes.

Riccardo III (1995)

La consacrazione di Sir McKellen non poteva che arrivare con William Shakespeare. L’adattamento del Riccardo III diretto dal talento di Richard Loncraine trasporta la tragedia del Bardo all’inizio degli estremismi politici che pervasero l’Europa dopo la fine della Grande Guerra. Il protagonista diventa così uno specchio deformato e deformante del nazismo che conquisterà prima la Germania e poi l’Europa nel secondo conflitto. Messa in scena portentosa e un’interpretazione da applausi. Nel cast anche Robert Downey Jr., Annette Bening e molte altre star. Ma a svettare è senza dubbio alcuno McKellen...Disponibile su Amazon Prime Video.

X-Men (2000)

Strepitosa scelta di cast di Bryan Singer che affida a Mckellen il ruolo di Magneto. Da questo momento l’attore entra nella storia dei cinecomic come uno dei villain più affascinanti e carismatici di sempre. Il primo X-Men è un piccolo miracolo cinematografico: un’ora e mezza di cinema stringato ed efficace, che fonde personaggi a tutto tondo con effetti speciali di primissimo ordine. E poi ci sono anche l’amico fraterno Patrick Stewart nel ruolo di Charles Xavier e un grandioso Hugh Jackman in quello di Wolverine. L’inizio di un franchise spesso magnifico è servito...Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Disney +.

Il signore degli anelli: La compagnia dell’anello (2001)

Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello: Il trailer italiano del film di Peter Jackson

E dopo Magneto arriva Gandalf. Stavolta è il genio di Peter Jackson a scegliere Mckellen per il ruolo del leggendario mago inventato da Tolkien. E Sir Ian ripaga con una prova d’attore incommensurabile, capace di fondere umanità genuina con il carisma e lo spessore che il ruolo richiede. Il confronto con il Balrog è di diritto entrato nella storia del cinema fantasy. Così come lo è Il signore degli anelli: La compagnia dell’anello, blockbuster con un’anima e una visione così precise e appassionate da essere senza precedenti. Per Mckellen arriva la seconda candidatura agli Academy Award, stavolta come non protagonista. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Mr. Holmes - Il mistero del caso irrisolto (2015)

Ancora diretto dall’amico Bill Condon, Ian McKellen interpreta un altro mito della letteratura anglosassone e mondiale quale il detective Sherlock Holmes. E lo fa con una classe d'altri tempi, esplorando il lato malinconico e autunnale di un personaggio ritiratosi a fare i conti con la propria età. Mr. Holmes non è un film completamente risolto ma consente a McKellen l’ennesima grande prova della sua carriera, splendido istrione capace di momenti di introspezione soffusa e dolcissima. Nel cast anche la sempre efficace Laura Linney. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVIsion, Amazon Prime Video.