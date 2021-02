GameStop, la mossa di RobinHood diventa già un film, The Antisocial Network

News Cinema

Il boom delle azioni di GameStop, gonfiate da acquisti coordinati tramite app RobinHood e sotto indagine, diventa un film MGM basato su un libro ancora da scrivere, The Antisocial Network.

Se avete seguito le cronache degli ultimi giorni, dovreste essere a conoscenza dell'esplosione a Wall Street del titolo GameStop in crisi, le cui azioni sono schizzate in alto grazie a investitori privati indipendenti coordinati tramite Reddit e il gruppo Wall Street Bets, con la app per investimenti Robinhood come mezzo per ottenere il risultato spiazzante: non è passata nemmeno una settimana, e già Hollywood ha messo gli occhi sul fenomeno e tutto ciò che lo circonda, perché la MGM ha messo in cantiere un film basato su un libro-inchiesta ancora da scrivere, The Antisocial Network, a cura del giornalista Ben Mezrich del New York Times. Il producer sarà Michael De Luca, dietro proprio allo storico The Social Network.

Gamestop e Robinhood, perché diventa un film MGM da un libro inchiesta