Gambit: Gore Verbinski abbandona la regia del cinecomic con Channing Tatum

Tornano i problemi per tormentatissimo Gambit che vedrà protagonista Channing Tatum. Gore Verbinski, che sembrava ormai sicuro dietro la macchina da presa, ha invece abbandonato il progetto per un problema di impegni che si sovrappongono. La star che vuole fortemente realizzare questo film è invece ancora ben salda al comando del cast, mentre Lizzy Caplan gli farà da affascinante spalla nel ruolo di Bella Donna Boudreaux. Questo personaggio, figlia del capo del Sindacato Assassini di New Orleans, originariamente era stato assegnato a Léa Seydoux, ma stiamo parlando ormai di anni fa...

Creato nel 1990 da Chris Claremont e Jim Lee, Gambit (al secolo Remy LaBeau) è un mutante originario di New Orleans, dove applica i suoi poteri telecinetici per truffe, furti e altre giocose amenità non particolarmente legali. Il personaggio era stato già interpretato da Taylor Kitsch in alcune scene X-Men Origins: Wolverine.

Prima di Verbinski erano stati accostati alla regia di Gambit altri nomi conosciuti come quelli di Doug Liman, Rupert Wyatt e Frank Darabont. Adesso bisogna soltanto aspettare per sapere chi sarà il cineasta scelto per sostituire Verbinski.