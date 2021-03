Gal Gadot Wonder Woman e Wonder Mom: il foto annuncio della terza gravidanza su Twitter

News Cinema

Gal Gadot ha condiviso sui social una splendida foto col marito e le due bambine, in cui annuncia la sua terza gravidanza.

Non solo interpreta Wonder Woman al cinema, ma Gal Gadot anche nella vita è un bel personaggio. L'ex miss Israele diventata attrice è non solo una donna bellissima, intelligente e colta, ma anche una supermamma. Gadot ha avuto due bambine - Maya e Alma, 3 e 9 anni - dal marito Jaron Varsano ed è di nuovo incinta.

Stavolta ha scelto di condividere coi fan la lieta novella della sua terza gravidanza con un post su Twitter dove si mostra in una tenera foto con marito e figlie, tutti con la mano sulla sua pancia, e la scritta "ci risiamo". Che dire? A vederli sembrano un poster realizzato per reclamizzare la felicità e la bellezza, per cui non possiamo che rallegrarci con loro.