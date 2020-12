Gal Gadot tra 007 e Mission Impossible in Heart of Stone, action spionistico

News Cinema

In attesa di vedere Gal Gadot in Wonder Woman 1984 e Cleopatra, l'aspettiamo nell'action thriller spionistico Heart of Stone.

Gal Gadot sarà la protagonista dell'action thriller a tema spionaggio Heart of Stone, descritto come un incrocio tra Mission: Impossible e 007, con una mattatrice femminile: un ruolo più che adatto a una della star in ascesa più forti a Hollywood, in attesa di vederla in Wonder Woman 1984 (previsto nelle sale italiane il 28 gennaio) e in Cleopatra, sempre diretta da Patty Jenkins. Pare che la Skydance Media si sia aggiudicata l'attrice per un "numero a otto cifre", che conferma quanto Gal si sia fatta valere nel richiedere e ottenere paghe all'altezza dei colleghi. Leggi anche Wonder Woman 1984, Gal Gadot è stata pagata molto di più, ma quanto i colleghi maschi?