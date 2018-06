Gal Gadot torna a lavorare con Dwayne Johnson nella commedia d'azione Red Notice

Dopo aver condiviso il set per alcuni capitoli del franchise Fast and Furious, Gal Gadot e Dwayne Johnson torneranno a recitare insieme in Red Notice, che dovrebbe rientrare nel genere della commedia d'azione. Il film sarà diretto da Rawson Marshall Thurber, che ha già diretto Johnson in Una spia e mezzo - altra commedia scatenata con Kevin Hart - e nell'imminente Skyscraper.

In Red Notice Gal Gadot interpreterà una misteriosa e affascinante dark lady che gravita intorno al mondo dell'arte. Anche se i dettagli della trama non sono ancora stati interamente resi noti, pare che alla Gadot e a Johnson si affiancherà anche un terzo attore protagonista, a chiudere un probabile triangolo (anche sentimentale?) che porterà i personaggi in giro per tutto il mondo. La storia vede infatti un agente dell'Interpol (Johnson) incaricato di dare la caccia l ladro più famoso del pianeta.

Al momento Gal Gadot è impegnata nelle riprese di Wonder Woman 2, che la Warner spera bisserà il grande (e inaspettato?) successo del primo capitolo diretto anch'esso da Patty Jenkins. Per Dwayne Johnson invece c'è Jungle Cruise, adattamento cinematografico dell'idea del parco tematico Disney dove reciterà insieme a Emily Blunt e Paul Giamatti.