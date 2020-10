Gal Gadot sarà una... Wonder Woman storicamente esistita e subito si accendono le polemiche

Mentre aspettiamo e soprattutto speriamo, dati i tempi, di vedere finalmente al cinema Wonder Woman 1984 il 14 gennaio 2021, Gal Gadot e la sua regista, Patty Jenkins, che si sono trovate benissimo a lavorare insieme, hanno scelto un nuovo progetto in cui l'attrice israeliana interpreterà un'altra superdonna, stavolta storicamente esistita.

Sarà infatti la regina d'Egitto Cleopatra, resa immortale al cinema da Elizabeth Taylor nel colossal del 1963, in un film storico per la Paramount. La sceneggiatura è opera di Laeta Kalogridis.

Gadot ha pubblicato questo tweet in proposito al progetto:

"Come avete sentito insieme a Patty Jenkins e Laeta Kalogridris porteremo sul grande schermo la storia di Cleopatra, regina d'Egitto, in un modo che non si è mai visto prima. Per raccontare per la prima volta la sua storia attraverso lo sguardo femminile, sia davanti che dietro la macchina da presa".

As you might have heard I teamed up with @PattyJenks and @LKalogridis to bring the story of Cleopatra, Queen of Egypt, to the big screen in a way she’s never been seen before. To tell her story for the first time through women's eyes, both behind and in front of the camera. pic.twitter.com/k5eyTIfzjB