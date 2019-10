Gal Gadot sarà Irena Sendler, da una Wonder Woman immaginaria a una reale

News Cinema

L'attrice e modella israeliana interpreterà e produrrà la storia dell'eroina polacca che ha salvato migliaia di bambini ebrei.

Attrice, cantante, modella e campionessa di arti marziali: Gal Gadot a volte sembra davvero una Wonder Woman, il personaggio dei fumetti a cui ha ridato vita sul grande schermo. Ma è anche una donna impegnata, come dimostra il film che ha scelto di produrre e interpretare, il biografico Irena Sendler, dedicato a una vera wonder woman, l'eroina polacca che durante l'Olocausto salvò migliaia di bambini ebrei.

Il film verrà realizzato alla Warner Bros. con la casa di produzione dell'attrice, Pilot Wave, e col marito e partner produttivo Jason Varsano. La sceneggiatura sarà opera di Justine Juel Gillmer, e racconterà l'incredibile impresa dell'infermiera polacca scomparsa nel 2008, che collaborò con la Resistenza e dal ghetto di Varsavia, durante la seconda guerra mondiale, riuscì a far uscire clandestinamente circa 2500 bambini, dotandoli di documenti falsi e sistemandoli presso famiglie. Nel 1943, Sendler venne arrestata dalla Gestapo e torturata, ma non rivelò niente.

Un'eroina vera, che è giusto celebrare, specie di questi tempi dalla memoria breve. Prima di questo film, rivedremo Gal Gadot in Wonder Woman 1984, in Assassinio sul Nilo di Kenneth Branagh e in Red Notice, un film Netflix con Dwayne Johnson e Ryan Reynolds.