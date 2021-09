Gal Gadot le suona per bene a Dwayne Johnson e Ryan Reynolds nella prima clip italiana di Red Notice

News Cinema

Red Notice, l'attesa action comedy di Netflix con Ryan Reynolds, Dwayne Johnson e Gal Gadot, arriverà in streaming il 12 novembre 2021.

Nel corso dell'evento virtuale TUDUM, in cui Netflix ha presentato un consistente numero di prodotti originali tra film e serie che arriveranno nei prossimi mesi sulla piattaforma, è stata mostrata la prima clip di Red Notice, un progetto che vanta il più alto budget speso dal servizio streaming per un singolo film (circa 160 milioni di dollari). Le riprese avrebbe dovuto toccare molte location in giro per il mondo, ma l'arrivo del Covid ha bloccato la lavorazione. Mancavano all'appello ancora otto settimane che avrebbero incluso alcune location italiane tra Roma e la Sardegna, proprio quando il nostro paese stava entrando nel severo primo lockdown del 2020. Cast e troupe di Red Notice hanno ripreso il lavoro a metà settembre dello scorso anno negli studios di Atlanta, riuscendo a terminare a metà novembre con un grande lavoro di riscostruzioni scenografiche per replicare alcuni luoghi simbolo di Roma (Castel Sant'Angelo).

Gal Gadot e Ryan Reynolds, interpretano due super criminali con un mandato di cattura che pende sulle loro teste. Un profiler dell'FBI di nome Rusty, che ha il volto e il fisico di Dwayne Johnson, ha l'incaricato di acciuffarli. In una sfida senza esclusione di colpi i tre si fronteggiano in giro per il mondo tra adrenaliniche sequenze d'azione e locations esclusive. Qui sotto la prima clip in italiano di Red Notice. Più in basso il teaser trailer del film e più in basso ancora la stessa clip con l'audio originale.





Scritto e diretto dal Rawson Marshall Thurber di Skyscraper, Red Notice sarà disponibile sul servizio streaming di Netflix a partire dal 12 novembre 2021.