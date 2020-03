Gal Gadot canta Imagine in un video insieme a Natalie Portman, Mark Ruffalo, Amy Adams e altre star

News Cinema

L’attrice israeliana ha postato sui social un video di buon augurio in cui cantano, lei ma anche tanti colleghi e colleghe.

Sono tempi duri, anche per le star del mondo dello spettacolo, che dalla quarantena sentono spesso la responsabilità di rivolgersi ai loro fan invitandoli a tenere duro e a non uscire da casa per combattere la pandemia di coronavirus. Può succedere però che finiscano anche per intonare uno degli inni di pace più celebri come Imagine di John Lennon, scritta nell’anno di grazia 1971. Il tutto in un video del capo brigata di questa simpatica iniziativa, Wonder Woman in persona, anche nota come l’israeliana Gal Gadot, che ha postato il video sul suo profilo Instagram.

Una clip di tre minuti già visualizzata da centinaia di migliaia di persone, che inizia con la Gadot che parla del giorno 6 di quarantena e di come la situazione l’abbia portata sentirsi un po’ filosofica sulla natura globale della pandemia. Ha detto di essersi ispirata a un video virale italiano in cui un uomo suona Imagine con la tromba ai vicini reclusi in casa come lui.

“C’era qualcosa di così potente in quel video”, ha aggiunto l’attrice, che ha intonato le prime parole di Imagine prima di contare sull’aiuto dei suoi autorevoli e celebri amici. Uno dopo l’altro ecco apparire nel video, che trovate qui sotto, la connazionale Natalie Portman, Mark Ruffalo, James Marsden, Sarah Silverman, Kristen Wiig e Amy Adams, per poi tornare a chiudere in prima persona con gli ultimi versi.

Eccolo il video, vi invitiamo a riconoscere le altre celebrità che hanno partecipato.