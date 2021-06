Gaia: il trailer ufficiale originale dell'eco-horror di Jaco Bouwer

News Cinema

Presentato al SXSW, dove ha avuto un grande successo, Gaia sta per debuttare nelle sale e sui canali di streaming americani distribuito da Decal, nuovo marchio nata dall'unione di NEON e Bleecker Street. Questo è il trailer ufficiale originale di Gaia.

Di Gaia, eco horror diretto dall'esordiente sudafricano Jaco Bouwer, vi parlammo per la prima volta qualche mese fa, presentantovi il teaser del film alla vigilia del suo debutto al SXSW.

Il grande successo ottenuto a quel festival centrale nell'economia del cinema indipendente americano e di tutto il mondo è valso a Gaia una distribuzione sul territorio statunitense: sarà infatti il primo film che debutterà nei cinema americani con l'etichetta DECAL, una nuova distribuzione che nasce dalla joint venture tra due tra i più importanti distributori indie degli USA: NEON e Bleeker Street.

Ecco quindi che Gaia si prepara a debuttare il 18 giugno nelle sale, per poi uscire anche in digitale il 25 dello stesso mese: e, per accompagnare il lancio, sono stati diffusi il trailer ufficiale e il poster del film, che vi mostriamo di seguito.









Interpretato da Monique Rockman, Carel Nel, Anthony Oseyemi e Alex Van Dyk, Gaia racconta una storia legata ai temi della natura e delle forze primordiali del pianeta. Secondo la sinossi ufficiale, "nei meandri di un'antica foresta, qualcosa sta crescendo. Qualcosa di più antico dell'umanità, e forse perfino più grande". La protagonista è una guardia forestale che sta effettuando una missione di quella foresta, e che s'imbatte in due survivalisti, un uomo e suo figlio, che lì vivono allo stato selvaggio, e che sembrano seguire una loro personale religione e avere un legame misterioso con la natura. Il suo sgomento aumenta quando, una notte, il suo rifugio viene attaccato da strane creature, scoprendo così che in quella natura selvaggia si nasconde una minaccia capace di trasformare l'intero pianeta.